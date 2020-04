Opțiunile electorale ale românilor s-au modificat. Sondaj IMAS Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, in perioada 6-24 aprilie, respectiv in plina pandemie, s-au produs modificari semnificative ale opțiunii romanilor fața de principalele partide politice. Sondajul releva ca PNL a coborat la 33% in intențiile de vot la alegerile parlamentare, in vreme ce PSD a urcat la 24,8%, potrivit barometrului lunar realizat de IMAS la comanda Europa FM. Este a treia […] The post Opțiunile electorale ale romanilor s-au modificat. Sondaj IMAS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Birtanie a inceput deja testarea unui vaccin antiCOVID. Doi voluntari au fost injectati in cadrul primei testari umane din Europa. In cadrul testarii, aproape 800 de persoane au fost recrutate. Jumatate va primi vaccinul COVID-19 și, jumatate, vaccinul impotriva meningitei. Voluntarii nu vor ști…

- Comisia Europeana gazduiește, incepand de vineri, pana duminica, un eveniment paneuropean cu scopul dezvoltarii de solutii inovatoare pentru combaterea epidemiei de coronavirus. La concursul-eveniment #EUvsVirus Hackathon s-au inscris peste 12.000 de participanti din toate statele membre ale UE, precum…

- Angela Merkel este deschisa la un buget UE mai mare și obligațiuni pentru finanțarea recuperarii post-criza, scrie Reuters. Cancelarul german a semnalat, luni, disponibilitatea de a finanța redresarea economica din Europa printr-un buget mai mare al Uniunii și emiterea de bond-uri prin intermediul Comisiei…

- Comisia Europeana, in colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat o platforma europeana de informații și date privind COVID-19, pentru a ușura eforturile cercetatorilor din Europa și din intreaga lume care lupta impotriva coronavirsului și cauta soluții pentru eradicarea pandemiei. Noua platforma va…

- Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, a afirmat Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene. Chiar daca o relansare cu adevarat ar putea sa aiba loc abia in 2021, primele semne de crestere…

- Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca va lansa curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus, ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia,…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat masuri suplimentare de igiena in momentul in care companiile isi vor relua operatiunile, odata incheiata criza Covid-19, a anuntat Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect…