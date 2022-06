Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a anunțat, miercuri, ca a incheiat „un exercițiu de pregatire de razboi” spațiul maritim și aerian din jurul Taiwanului, despre care spune ca este o acțiune necesara pentru a raspunde la „complotul dintre Statele Unite și Taiwan”, relateaza Reuters.

- SUA ar apara Taiwanul daca ar fi atacat de China, a declarat Joe Biden. Președintele spune ca responsabilitatea SUA de a proteja insula este „și mai puternica” dupa invazia Rusiei in Ucraina. Joe Biden a declarat ca SUA ar interveni militar pentru a apara Taiwanul in cazul in care acesta ar fi atacat…

- In luna mai, va avea loc premiera filmului "Ilie" - al treilea film al Asociației de creație BessarabKino, relateaza Noi.md. La realizarea acestui film au participat elevii și parinții Liceului teatral orașenesc ”Iu. Harmelin” și artiștii Teatrului de Stat pentru Tineret "De pe strada Trandafirilor"…

- Intr-un editorial virulent și necruțator, presa oficiala a Partidului Comunist Chinez, in speța cotidianul Renmin Ribao, acuza Statele Unite de toate relele: de raspandirea de minciuni despre China, de faptul ca țara este un prost consilier al Europei in conflictul din Ucraina și de faptul ca provoaca…

- Marina Ovsianikova, jurnalista din Rusia care a protestat in direct fața de razboi, a realizat un reportaj despre refugiații ucraineni gazduiți de țara noastra. Aceasta semneaza reportajul in rusa și explica „este intenționat, pentru ca oamenii din Rusia ca vada intreaga amploare a catastrofei”.

- O nava de razboi americana a traversat stramtoarea Taiwan. China revendica accesul in zona, dar statutul sau ramane unul contestat. Armata chineza condamna SUA pentru actiunea sa. Astfel de misiuni dauneaza „in mod deliberat” pacii si stabilitatii, sustin oficialii chinezi. Americanii spun ca a fost…

- Ambasadorul Chinei in Republica Moldova, Yan Wenbin, a avut o intrevedere cu primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban. Ei au discutat despre oportunitațile de cooperare la nivel de municipalitați in diverse domenii. In context, edilul l-a informat pe diplomatul chinez despre beneficiile…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a fost intrerupta, din nou, de bombardamente. Un atac masiv a fost lansat de rusi in orasul Vinita din centrul tarii, iar presedintele Volodimir Zelenski a