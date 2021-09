Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a cerut, vineri, Guvernului sa renunte la ideea "total gresita" prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. "Nu conditionati accesul elevilor la procesul de invatamant in functie de vaccinare!…

- ​​Google va modifica produsele și serviciile sale în așa fel încât sa asigure copiilor și adolescenților (cu vârste între 13 și 18 ani) o experiența online mai sigura, a informat compania americana printr-un comunicat de presa.Citește mai departe și comenteaza pe…

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri de la noi din țara, mai ales datorita declarațiilor de dragoste pe care și le fac in mediul online, dand impresia ca sunt o familie extrem de sudata. In postarile lor, cei doi sunt mai fericiți ca niciodata alaturi de…

- Apar detalii uluitoare despre motociclistul care a provocat moartea unui tanar care se deplasa pe șosea, in sectorul 4 al Capitalei cu o trotineta electrica. Barbatul mai are un dosar penal pentru uciderea din culpa a unui biciclist. Procesul in acest caz treneaza de doi ani de zile. Motociclistul este…

- Monica Gabor și iubitul ei, americanul Mr. Pink traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 10 ani. Cei doi au fost discreți in privința relației lor, insa vedeta a postat numeroase imagini cu acesta și fiul lui, in mediul online. De ceva timp insa, fosta doamna Columbeanu s-a aflat in compania…

- Smiley a avut o prima reacție dupa ce Alex Velea a anunțat pe rețelele de socializare ca a cerut-o de soție pe Antonia dupa opt ani de relație. Artistul a avut un mesaj pentru cei doi.Astazi, de dimineața, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Cantareața nu a stat mult pe ganduri și a acceptat.…

- Atunci cand te afli in situatia de a nu atrage suficienti clienti pentru afacerea ta si ti se pare ca ai epuizat toate metodele posibile, a mai ramas una de rezerva. Iar aceasta metoda va reusi, cu siguranta, sa te ajute exact asa cum ai nevoie pentru ca afacerea ta sa revina sau sa se mentina pe linia…

- Pariurile sunt unul dintre cele mai iubite jocuri de noroc in Romania, majoritatea pasionaților fiind interesați de ofertele pentru meciurile de fotbal. Deși, exista mai multe agenții online și stradale care au in portfoliul lor opțiuni de pariere pe diverse sporturi, puține sunt avantajoase sau de…