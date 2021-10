Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea face prima cerere de plata pentru intreaga cofinantare din Planul National de Redresare si Rezilienta in 28 octombrie, cand urmeaza ca primeasca aprobarea pentru PNRR la reuniunea Consiliului de Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), a declarat marti, ministrul propus al Investitiilor…

- PUTEREA va continua prezentarea in exclusivitate a proiectelor controversate incluse in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana și astazi vom prezenta una dintre „realizarile” fostului ministru USR al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula. Material…

- Numarul investitorilor in fonduri mutuale a crescut cu 23% in ultimul an, depașind jumatate de milion, iar activele celor 122 de fonduri din Romania au atins in septembrie aproape 50 de miliarde de lei (10 mld. euro). In urmatorii ani, administratorii de fonduri de pe piața locala țintesc o dublare…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost aprobat de catre Comisia Europeana. La conferința de presa de la București au participat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Romaniei Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata luni la București pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, susține, de la ora 18.15, o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Florin Cițu. Romania…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragos Pislaru a scris vineri, pe pagina de Facebook, ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 27 septembrie, dupa Congresul PNL, ceea ce reprezinta „un semnal potrivit caruia Comisia Europeana nu se amesteca in nicio batalie politica”. Dragos…

- PNRR va fi aprobat la finalul lunii septembrie. Premierul Florin Cițu: E momentul sa implementam și ”Romania educata”. Premierul Florin Cițu a anunțat ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi aprobat la finalul lunii septembrie, iar acum este momentul ca proiectul ”Romania educata”…

- Negocierile politice referitoare de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar fi incheiate iar o decizie din partea Comisiei Europene ar urma sa fie luata in octombrie, susține Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. „Am terminat partea de negocieri politice cu Comisia…