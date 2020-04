Optimismul privind relaxarea graduală a restricţiilor provoacă creşteri semnificative pe bursele europene Indicele DAX al Bursei din Frankfurt a crescut cu 5,8%, sectorul calatoriilor si al divertismentului - cel mai afectat de instituirea masurilor pentru limitarea pandemiei de coronavirus (Covid-19) - a urcat cu 8,2%, dupa trei sedinte bursiere in care a inregistrat pierderi. Si sectorul auto, extrem de important in Germania, a inregistrat un avans de aproape 9,5%. A fost cea mai buna sesiune a indicelui DAX din ultimele doua saptamani. Alte burse importante din Europa au inchis luni cu cresteri intre 2,3% si 4,9%. Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

