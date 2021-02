Optimismul din sondaje (P) Traim in epoca sondajelor de tot felul: politice, economice, mondene, sociale. Cu referire la ultima categorie de sondaje care circula pe internet, recent am vazut unul a carui prima intrebare era: „Va e teama de saracie?". Cu o oarecare strangere in spate trebuie sa recunosc ca mi-am raspuns cu un „nu" relativ categoric. Dar, la cum vad ca "evolueaza" societatea si nivelul de trai pe la noi si pe la altii usor, usor parca incepe sa te (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

