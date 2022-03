Optimism turcesc: Progrese la tratativele ruso-ucrainene? Potrivit cotidianului turc Hurriyet, oficialii turci se declara optimiști: ”Turcia afirma ca, la tratativele ruso-ucrainene desfașurate, marți, la Istanbul, progresele au fost substanțiale”, titreaza cotidianul. In acest sens, cotidianul il citeaza pe ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, care ar fi declarat: “Astazi, suntem fericiți sa constatam ca apropierea dintre cele doua parți a crescut mai mult ca oricand și ca s-a ajuns la o ințelegere in privința mai multor probleme”. Mai mult, in același ziar,negociatorul ucrainean, David Arakamia, spune ca „exista suficiente condiții in vederea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

