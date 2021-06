Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe anunta ca a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. El afirma ca s-a autosuspendat de la conducerea PNL Iasi. Reprezentantii DNA au precizat ca Alexe…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a transmis, luni, intrebari Rusiei despre condițiile de detenție a opozantului Aleksei Navalnii, la cateva ore dupa anunțul spitalizarii sale. Aleksei Navalnii...

- Joi, la ora 17.00, a inceput sedința pentru aprobarea hotararii privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie. Totodata, se vor stabili masurile care sunt aplicate pe durata starii de alerta, in care este inclusa și perioada Paștelui.

- Noi date confirmate de EMA sugereaza ca exista intr-adevar o legatura intre vaccinul AstraZeneca și cheagurile de sange. Confirmarea acestor date a venit din partea directorului executiv Emer Cooke intr-un comunicat dat astazi publicitații. EMA confirma o posibila legatura intre vaccinul AstraZeneca…

- Un oficial al EMA a declarat pentru cotidianul italian Il Messaggero, pe 6 aprilie, ca „acum este clar ca exista o legatura intre vaccin (AstraZeneca)” și cazurile de tromboza, subliniind insa ca evaluarea „este departe de a fi finalizata”. In timp ce Ministrul Sanatatii din Franta, Olivier Veran, si-a…

- Scandalul din jurul efectelor secundare generate de vaccinul AstraZeneca continua. Un inalt oficial al EMA, Marco Cavaleri, a declarat ca exista o legatura intre vaccin și cazurile de cheaguri de sange. Aceste cazuri au aparut dupa ce pacienții au facut prima doza de vaccin. Italia a fost primul stat…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Din 1 aprilie, in Moldova este instituita starea de urgența, care va fi in vigoare dura pana pe 30 mai. Deputații din Parlamentul moldovenesc au decis sa impuna regimul starii de urgența din cauza coronavirusului de tip nou. Insa analistul politic Vitalie Andrievschi…

- Fostul presedinte american Donald Trump a lansat un website oficial prin intermediul caruia sa tina legatura cu sustinatorii sai, dar si sa-si etaleze succesele din timpul mandatului, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Pe pagina de internet 45office.com sunt afisate numeroase fotografii…