Optimism moderat în Europa: Statele care au luat măsuri de relaxare în prag de vară Cateva state europene incep, cu prudența, sa renunțe la restricțiile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus, chiar daca, in multe situații, rata de infectare și de ocupare a locurilor de la terapie intensiva este inca relativ ridicata, relateaza Euronews . Franța In Franța, a fost ridicata de luni interdicția de calatorie in interiorul țarii, in timp ce elevii de gimnaziu și liceenii se intorc la cursuri pentru prima oara in ultima luna. In schimb, ramane in vigoare interdicția de circulație pe timpul nopții, iar terasele restaurantelor și cafenelele se vor deschide abia dupa 19 mai. La fel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

