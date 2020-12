Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles incepe un summit virtual de doua zile, ultimul sub presedintia Germaniei. Adoptarea bugetului multianual si al fondului special de ajutorarea a economiilor lovite de efectele pandemiei de coronavirus este inca amenintata de un posibil veto al Ungariei si Poloniei. Angela Merkel a mediat…

- Angela Merkel, care prezideaza in acest semestru Uniunea Europeana, scrie “Le Point” citand surse informate de la Bruxelles, așteapta ca Varșovia și Budapesta sa renunțe la a mai opune veto-ul la pachetul financiar european. In caz contrar, spun sursele citate, este in studiu un “plan al celor 25” pentru…

- ”Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto”, a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar. ”Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in…

- ​Uniunea Europeana va merge înainte cu pachetul sau de relansare economica în valoare de 1.800 miliarde de euro chiar daca Ungaria si Polonia vor continua sa îsi exprime veto-ul fata de acest proiect, a declarat vineri comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, informeaza…

- Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, si omologul sau ungar, Viktor Orban, au ramas hotarati sa isi mentina veto-ul asupra bugetului multianual al UE daca cererea lor de retragere a conditiilor legate de statul de drept nu va fi auzita, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al executivului…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Germaniei sa nu lege bugetul Uniunii Europene de respectarea statului de drept în blocul comunitar, afirmând ca sa i se ceara sa susțina o asemenea inițiativa ar fi ca și când i s-ar cere „suicidul”, transmite Reuters.Saptamâna…

- Fronda bugetara europeana a Poloniei și Ungariei, secondate de acum și de Slovenia, nu a fost soluționata la videoconferința de joi seara a șefilor de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene. Corespondenții de presa transmit din Bruxelles ca au loc in continuare negocieri intense intre…

- Ungaria si Polonia vor înfiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre în întreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de încalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto,…