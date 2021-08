Stiri pe aceeasi tema

- SCM Poli a intalnit pe semicerc Universitatea Cluj, la acest final de saptamana, in meciuri-test de pregatire a noului sezon. Alb-violeții s-au impus de fiecare data. Sambata – SCM Politehnica Timișoara – Universitatea Cluj 34-27 (17-16) Marcatori: Sadoveac 6 goluri, Neamțu 4, Citu, Bote, Trif, Paius…

- Reprezentativa juniorilor romani nascuți in 2003 se reunește pentru doua partide de pregatire in fața selecționatei similare a Israelului. Partidele vor avea loc maine – marți, 3 august, și joi, 5 august, cu incepere de la ora 21:00, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, in lotul tricolor regasindu-se…

- Sezonul 2021-2022 al Ligii a 2-a incepe sambata 31 iulie. In ediția de anul acesta au luat startul 20 de echipe, care se lupta pentru cele patru locuri care duc in prima liga, fie direct, fie prin baraj. Formatul Ligii a 2-a presupune ca in sezonul regular sa se joace doar un tur. Pe baza clasamentului,…

- Programul etapei 1 a sezonului competitional 2021-2022 din Liga 2: Sambata, 31 iulie – ora 11.00: Ripensia Timișoara – Dunarea Calarasi, Unirea Dej – Unirea Slobozia, Clubul Sportiv Comunal 1599 Selimbar – AFC 1919 Dacia Unirea Braila, AFC Astra – Metaloglobus Bucuresti, ACS Petrolul 52 – Politehnica…

- Cupa Poli la handbal masculin se va desfașura anul acesta in zilele de 21 și 22 august, iar acum avem și confirmarile participarilor: alaturi de SCM Politehnica Timișoara, vor evolua Universitatea Cluj, RK Proleter Zrenjanin (Serbia) și KC Veszprem (Ungaria). Dintre participante, se desprinde numele…

- Federația Romana de Fotbal a comunicat programul primei etape a sezonului 2021-2022 al Ligii 2. Astfel, partida Petrolul Ploiești – Politehnica Iași se va desfașura sambata, 31 iulie, de la ora 11.00, pe stadionul „Ilie Oana”. Iata țintarul complet al rundei inaugurale: Sambata, 31 iulie, ora 11.00…

- Politehnica Timisoara si-a incheiat astazi colaborarea cu patru jucatori: Stjepan Plazonja, Pavle Radunovic, Sergiu Popovici si Otto Hindrich. Primul și ultimul erau jucatori de baza, dar au jucat aici sub forma de imprumut. Stjepan Plazonja (23 ani), atacant croat sosit sub forma de imprumutat pentru…

