Optimism în Copou după meciurile amicale. Mai trebuie găsit doar un portar Poli a invins cu 4-0 TSKA 1948 Sofia, echipa din prima liga bulgara n concurenta pe mai multe posturi este o alta veste buna n singurul post ramas descoperit este cel de portar Sefii Politehnicii Iasi au luat o gura de oxigen dupa modul in care echipa s-a comportat in meciurile amicale disputate pana acum in Bulgaria, unde se deruleaza al doilea cantonament al verii. In ciuda lipsei de omogenitate a unei grupari care a facut 18 transferuri in utima perioada, echipa s-a comportat bine atat duminica, cu Makedonija Skopje (Macedonia de Nord), cu care a remizat, 1-1 (1-0), cat mai ales cu bulgarii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

