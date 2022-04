Optimism fiscal: Ministrul Finanțelor speră în continuare la o creștere economică PIB-ul nominal al acestui an va fi cel putin la nivelul la care a fost construit bugetul, a precizat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%. „Cresterea economica este cresterea reala din care se reduce deflatorul sau mai simplu spus inflatia interna. Eu imi mentin prognoza ca PIB-ul nominal al acestui an va fi cel putin la nivelul la care am construit bugetul, iar cresterea reala se calculeaza in functie de cata inflatie ai in aceasta crestere nominala. La acest moment, nu vreau sa mai spun cifre sa nu mai fiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

