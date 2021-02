„Optimile” UEFA Europe League

Stiri pe aceeasi tema

- Manșa secunda a „16-imilor" UEFA Europe League s-a terminat joi, 25 februarie, cu meciurile: Ajax Amsterdam – LOSC Lille 2-1 (in tur 2-1), Arsenal Londra – Benfica Lisabona 3-2 (in tur 1-1), Hoffenheim – Molde 0-2 (in tur 3-3), Napoli – Granada 2-1 (in tur 0-2), Glasgow Rangers – Antwerp 5-2 (in tur…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina, care va intra in vigoare de luni. Este vorba, printre altele, de Portugalia, Israel, Cehia, Spania, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Marea…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a partidelor din optimile și sferturile de finala ale Cupei Romaniei la futsal. Divizionara secunda CSM Tg.Mureș va avea ca adversara pe echipa de prima liga FK Odorheiu Secuiesc. Caștigatoarea acestei partide va juca in sferturi cu…

- Egipt gazduiește cea de-a 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal masculin rezervat seniorilor, competiție ajunsa in faza grupelor principale. Vineri, 22 ianuarie, au avut loc partidele: Elveția – Portugalia 29-33, Islanda – Franța 26-28 (FOTO, cu islandezii in albastru) și Norvegia – Algeria…

- CS United Galați va intalni in deplasare echipa FC Kairat Almati, campioana Kazakhstan-ului, in „optimile" UEFA Futsal Champions League, potrivit tragerii la sorți desfașurata joi, 21 ianuarie, la sediul UEFA de la Nyon, din Elveția. Optimile de finala sunt programate in perioada 16-21 februarie, intr-o…

- Numarul celor care nasc in maternitațile din Mureș este mai mare decat cele care au domiciliul in județ. Circa 15% dintre minorele sub 18 ani care nasc in maternitațile mureșene sunt din alte județe, arata datele Direcției de Sanatate Publica Mureș. Situația pare sa fie la fel și pe anul 2020, chiar…

- Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița acuza ANRE ca a emis un ordin de prelungire a termenului de semnare a noului contract pana la sfarșitul lunii martie, prin care ENEL, CEZ, Electrica, E.ON pot profita pentru a-și ține clienții captivi. El susține insa ca o ordonanța de urgența…

- Atalanta a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Ajax Amsterdam, in etapa a VI-a, ultima a Grupei D a Ligii Campionilor, anunța news.ro. Gazdele au primit un cartonas rosu, in minutul 79 (Gravenberch). In celalalt meci al grupei, Midtjylland - Liverpool, rezultatul…