- Primele doua „optimi” de la Euro 2024 se disputa sambata, 29 iunie. In prima partida a zilei, Elveția - Italia. Urmeaza gazda competiției, Germania, care se confrunta cu Danemarca.Ora 19.00: Elveția - Italia (Bonn)In urma cu trei ani, „squadra azzurra” i-a invins pe elvetieni, la Euro 2020, 3-0, iar…

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European din Germania . Meci va avea loc pe 2 iulie, pe „Football Arena“ din Munchen, de la ora 19.00. Reamintim ca echipa noastra a castigat Grupa E, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea in Grupa D. Castigatoarea…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- 16 echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D.Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia. Romania, Olanda,…

- Șaisprezece echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D. Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia.…

- Reprezentativa Romaniei va intalni Tarile de Jos in optimile de finala ale Campionatului European, conform site-ului oficial al UEFA. Tricolorii au incheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Tarile de Jos s-au clasat pe locul trei in grupa D, in care Austria si Franta au…

- A cincea zi de la Euro 2024 s-a incheiat cu victoria la limita a Portugaliei in fața Cehiei, cu un gol inscris in prelungirile partidei. Pe primul loc in grupa F se afla insa Turcia, dupa victoria impotriva Georgiei, cu scorul de 3-1. Turcia – Georgia 3-1 Turcia a deschis scorul in minutul 25, prin…

- Reprezentativa Romaniei este creditata cu a 20-a cota la calificarea intre primele opt echipe ale Europei. „Tricolorii” au 18,3% șanse, conform statisticienilor englezi, sub noi fiind doar Slovenia, Slovacia, Albania și Georgia. Opta le„vede” in semifinale pe Spania, Germania, Franța și Anglia, ultimele…