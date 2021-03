Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Stanciu a fost omul meciului in partida Slavia – Rangers. Slavia Praga si Rangers au disputat mansa tur a optimilor Europa League. Slavia Praga și Rangers au terminat la egalitate, scor 1-1, in prima manșa a optimilor de finala din Europa League, dupa un meci in care romanii Nicolae Stanciu (27…

- Ianis Hagi (22 de ani) a pasat decisiv la golul de 1-1 marcat de Rangers, prin Helander, in deplasarea cu Slavia Praga, turul optimii de finala din Europa League. Slavia Praga - Rangers este liveTEXT AICI! Nicolae Stanciu și Ianis Hagi au fost protagoniști in prima repriza a disputei dintre Slavia Praga…

- Nicolae Stanciu a deschis scorul cu un șut superb in meciul Slavia Praga - Rangers ('7). Slavia Praga și Rangers disputa ACUM turul optimii de finala din Europa League. Ianis Hagi (22 de ani) și Nicolae Stanciu (27) sunt titulari in partida inceputa la ora 19:55. Peter Olayinka l-a angajat pe Stanciu…

- Slavia Praga și Rangers disputa astazi, de la ora 19:55, turul optimii de finala din Europa League. Ianis Hagi (22 de ani) și Nicolae Stanciu (27 de ani) au șanse mari sa apara in echipele de start. Slavia Praga - Rangers poate fi urmarit in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și televizat pe…

- Azi se disputa partidele tur din „optimile” Europa League. Cele 8 confruntari pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. In „optimi” avem doua dueluri romanești: Ianis Hagi (Rangers) vs. Nicolae Stanciu (Slavia Praga) și Mircea Lucescu & Tudor Baluța (Dinamo Kiev) vs. Andrei Rațiu (Villarreal)Ciprian…

- Duelul dintre Manchester United si AC Milan este capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, in urma tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Ultima confruntare dintre cele doua cluburi de top a avut loc in optimile Ligii Campionilor, sezonul 2009/10, englezii castigand cu…

- Tragerea la sorți a „optimilor” Europa League are loc astazi, ora 14:00, la Nyon (Elveția). Evenimentul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Toți reprezentanții Romaniei din „16”-imi s-au calificat in „optimile” Europa League: Mircea Lucescu, Tudor Baluța…

- Dinamo Kiev a facut pasul spre optimile Europa League, iar la finalul partidei cu Bruges (1-0) care a adus calificarea Mircea Lucescu s-a enervat în momentul în care a fost întrebat despre Șahtior. Pe lânga Dinamo Kiev, Ucraina mai are o echipa calificata în optimile…