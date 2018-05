OPTAR: Primăria Capitalei a blocat proiectul pistelor pentru biciclete Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR) sustine ca Primaria Capitalei a blocat proiectul pistelor pentru biciclete. "Pe 4 mai 2018, majoritatea consilierilor generali a adoptat un proiect de hotarare care presupune realizarea unui traseu pentru biciclete prin schimbarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti - Ilfov. Cu toate ca asociatiile OPTAR si ActiveWatch au avertizat faptul ca adoptarea proiectului de hotarare s-a facut fara consultare si contrar dispozitiilor unui document strategic, viceprimarul Badulescu a afirmat nonsalant ca Planul de Mobilitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

