Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 244 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.487 teste efectuate (din care 828 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 68 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 857 teste efectuate (din care 627 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 229 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.818 teste efectuate (din care 1.010 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 339 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.506 teste efectuate (din care 1.383 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 138 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 777 teste efectuate (din care 523 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 551 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.533 teste efectuate (din care 921 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișaora (310). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 586 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.704 teste efectuate (din care 830 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (320). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.478 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 5.149 teste efectuate (din care 2.936 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (788), Lugoj (73) Giroc (72) și Moșnița…