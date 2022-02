Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de opt rute externe, oprite in ultima perioada din cauza coronavirusului, vor fi din nou acoperite cu zboruri de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Vizate sunt cursele spre Barcelona, Valencia, Bologna, Veneția-Treviso, Frankfurt Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden, Bari, Stuttgart. De asemenea,…

- Pe Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara se va relua treptat operarea, din luna martie, a opt rute externe care au fost sistate in perioada pandemiei, catre Barcelona, Valencia, Bologna, Veneția-Treviso, Frankfurt Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden, Bari, Stuttgart. De asemenea, pentru alte zece destinații…

- Pierre-Emerick Aubameyang nu a reușit sa marcheze in primele trei meciuri la FC Barcelona, dar s-a dezlanțuit in cel de-al patrulea. Atacantul gabonez a fost autorul unui hat-trick in partida din deplasare cu Valencia, caștigata de Barca cu 4-1.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timișoara, ca anunțurile facute de Franța și de Statele Unite, care si-au aratat disponibilitatea de a-si intari prezenta militara in Romania, au, in primul rand, semnificatia respingerii solicitarilor Rusiei privind renuntarea la prezenta trupelor…

- Reprezentanții aeroportului au transmis ca incidentul nu a afectat pasagerii sau aeronava.„La zborul Wizz Air de la Bologna, avand in vedere ca a batut vantul puternic și erau condiții de iarna, nu era recomandat sa intoarca pe pista, avionul a intors pe pista contrar condițiilor meteo și a ieșit puțin…

- Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul Internațional Iași se afla pe locul doi in topul aeroporturilor regionale din țara, dupa cel din Cluj-Napoca. Este pentru prima data cand Aeroportul Iași reușește aceasta performanța, in ciuda restricțiilor impuse…

- Formatia FC Barcelona a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, sambata, in deplasare, in compania echipei Granada, in etapa XX-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Pentru FC Barcelona a marcat De Jong, in minutul 57, iar pentru Granada a punctat Puertas, in minutul 89.Din…

- Atacantul spaniol al echipei Manchester City, Ferran Torres, a ajuns la Barcelona pentru a efectua vizita medicala si pentru a semna un contract cu gruparea catalana, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Potrivit presei spaniole, Torres, in varsta de 21 de ani, va semna un contract pe…