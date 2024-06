Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Hunedoara, localitatea Soimus.Potrivit IGSU, in accident au fost implicate doua autoturisme. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea…

- In judetul Hunedoara s-a produs sambata dupa-amiaza un accident rutier in care sunt implicate opt persoane. Autoritatile au activat planul rosu de interventie care presupune suplimentarea resurselor de interventie. Accidentul s-a produs pe drumul national 76, in localitatea Soimus.Doua autoturisme s-au…

- Doua mașini s-au ciocnit sambata, 22 iunie, in zona localitatii Soimus, județul Hunedoara. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite, printre care și o fetița de cinci ani, iar autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție, transmite site-ul local Servus Press.Accidentul a avut loc pe DN…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Echipajele de intervenție au gasit noua persoane, dintre care opt au fost implicate in accidentul soldat, din pacate, cu decesul unui tanar in varsta de 17 ani, gasit cu leziuni incompatibile cu viața, a transmis ISU Bistrița, potrivit timponline.ro. Celelalte persoane implicate in accidentul rutier…