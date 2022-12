Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai importante capturi de obiecte pirotehnice a avut loc la finalul lunii noiembrie in municipiul Suceava. Este vorba de o cantitate totala de 8.268 de kilograme, iar pentru asta a fost nevoie și de mai multe percheziții. In ziua de 29 noiembrie, polițiștii de la Serviciul Arme ...

- Avertisment al polițiștilor botoșaneni: Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuata fara drept, constituie infracțiune Din motive de ordine, securitate, siguranța publica și pentru protecția mediului se interzice deținerea, utilizarea și vanzarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice…

- Nu am intrat nici macar in luna decembrie și deja prin localitațile din județ se aud explozii de la petarde sau alte materiale pirotehnice, deși este ilegal. Recent la Suceava polițiștii au confiscat peste o tona de materiale pirotehnice dupa controale in trafic și percheziții. „In ciuda recomandarilor…

- Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean au acționat timp de trei zile și au documentat activitatea infracționala a unor persoane despre care aveau date ca se ocupa in aceasta perioada cu transporturi de materiale pirotehnice interzise,…

- Politisti de la Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase au confiscat peste o tona de materiale pirotehnice in perioada 24 - 26 noiembrie, dupa ce au documentat activitatea infractionala a unor persoane cu preocupari in sfera achizitionarii, depozitarii, transportului si comercializarii ilegale…

- Aproape noua tone de articole pirotehnice au fost confiscate si au fost date noua amenzi, in valoare de peste 30.000 de lei, in cadrul actiunii ”Foc de artificii”, care a inceput saptamana aceasrta. Politistii fac recomandari pentru persoanele care folosesc articole pirotehnice pe perioada sarbatorilor…

- Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat acțiuni de verificare privind protecția mediului. In urma verificarii operatorilor economici care desfașoara operațiuni cu agenți de refrigerare in municipiul Buzau, polițiștii au aplicat cinci sancțiuni contravenționale,…