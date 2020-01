Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani se intorc acasa din China inspaimantati si cu lacrimi in ochi. Ajunsi pe pamant romanesc, vorbesc cu groaza despre peisajele apocaliptice, din orasele Chinei. Din orasul focar Wuhan va fi repatriat si un roman. Noul Coronavirus da in fiecare zi alerta in tara. Simptomele sunt asemanatoarea…

- Ministerul de Externe a transmis, joi, pentru MEDIAFAX, ca singurul roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanant și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.„Ambasada Romaniei la Beijing este…

- Autoritatile chineze le-au recomandat celorlalte state sa nu-si evacueze cetatenii din Wuhan, orasul unde s-a declansat epidemia cu noul coronavirus, insa nu va impiedica operatiunile de evacuare a cetatenilor straini, relateaza agentia EFE. Ministerul de Externe chinez i-a convocat pe…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…

- Trei orașe din China sunt deja inchise joi din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus. Este vorba de orașele Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul. Autoritațile au decis suspendarea transportului public, cinematografele, teatrele și cafenelele au fost inchise. Și Orașul Interzis,…

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei virus face parte din aceeasi familie ca si SARS, a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare, relateaza AFP, citata de Agerpres.Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde maladia a fost detectata luna trecuta pentru…

- Circa 60 de persoane au fost diagnosticate cu o forma misterioasa de pneumonie virala in China, iar autoritatile din domeniul sanatatii din orasul Wuhan au anuntat ca nu este vorba despre un focar de sindrom respirator sever acut (SARS), sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) sau de gripa…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…