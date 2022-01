Opt statii de încărcare pentru vehicule electrice vor fi amplasate in Iasi Primaria Municipiului Iași a incheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu un contract de finanțare nerambursabil in valoare de 1.493.535,49 lei, reprezentand 90% din valoarea unui proiect estimat la 1.659.483,88 lei pentru achiziția și montajul a opt stații de incarcare pentru vehicule electrice. „Avand in vedere interesul manifestat de administrația locala pentru reducerea poluarii in Municipiul Iași, am decis sa luam noi masuri menite sa incurajeze achiziționarea și utilizarea autovehiculelor hibrid și electrice. Ne dorim sa ii ajutam pe ieșeni sa renunțe la mașinile bazate pe combustibili… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

