Opt state membre UE vor o apropiere de regimul sirian al lui Bashar-al-Assad

- Opt tari membre ale Uniunii Europene (UE) au cerut luni o apropiere a blocului comunitar de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, in principal pentru a opri fluxul de migranti dinspre tara araba, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca l-ar putea invita ”in orice moment” pe omologul sau sirian Bashar al-Assad in Turcia, un gest de reconciliere dupa ruptura intervenita intre Ankara și Damas, provocata de inceperea razboiului din Siria in 2011, scrie agenția belgiana de știri BELGA,…

- Comisia Europeana (CE) a demarat procedura de penalizare a Franței, Italiei și a altor cinci state membre ale UE din cauza deficitului excesiv al bugetului de stat de anul trecut. Despre aceasta scrie "Adevarul european", transmite DPA. Pe linga Franța și Italia, printre țarile care s-au confruntat…

- Romania se bucura de un echilibru favorabil in sistemul public de pensii comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, anunța ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu. „In Romania avem aproximativ 4,8 milioane de pensionari, dar 5,7 milioane de salariați și 6,7 milioane de contracte de munca.…

- Trei oficiali de rang inalt ai regimului sirian al lui Bashar al-Assad, judecati in lipsa in Franta cu privire la complicitate la crime impotriva umanitatii si crime de razboi, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP preluat de news.ro

- Opt țari membre ale Uniunii Europene au cerut vineri Bruxelles-ului sa ia masuri impotriva multinaționalelor care limiteaza ilegal comerțul in cadrul pieței unice pentru a-și umfla prețurile in detrimentul consumatorilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Noua state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Croatia, Italia, Letonia, Lituania, Romania, Slovacia si Ungaria) nu au semnat o declaratie pentru promovarea politicilor in favoarea comunitatilor LGBTIQ+, prezentata vineri tarilor membre de presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza agentiile…

- Cincisprezece tari membre ale Uniunii Europene, in frunte cu Danemarca si Cehia si carora li s-a alaturat si Romania, au cerut "noi solutii" pentru a transfera mai usor migrantii in tari din afara UE, inclusiv in timpul operatiunilor de salvare pe mare, relateaza AFP.