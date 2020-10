Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai INSEMEX Petroșani au fost confirmați cu noul coronavirus. Potrivit informațiilor, unul dintre angajați ar fi intr-o stare destul de grava. Urmeaza ca o ancheta epidemiologica sa fie realizata și la institutul de cercetare din Petroșani. Colaborator

- Zilele trecute, Sibiul a gazduit Campionatul Național de culturism. Competiția s-a bucurat de o participare record, nu mai puțin de 450 de sportivi completand tablourile de concurs. Intre aceștia s-au aflat și culturiștii de la clubul Euro Power Gym Suceava, care s-au regasit printre protagoniștii ...

- Cei de la Greatnews au facut un clasament al celor mai frumoase opt drumuri din munte de strabatut cu mașina. Doua dintre acestea se afla in zona Parang. Potrivit celor de la greatnews.ro, unul dintre drumurile din munte este DN 7A. ”Mulți spun ca Drumul Național 7 A din Munții Parang este…

- Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani, a urcat in aceasta dimineața in Parang. Edilul s-a angajat ca va gasi soluții pentru rezolvarea unei probleme in ceea ce privește continuarea lucrarilor la drumul din munte. Oficialii CJ Hunedoara au spus ca lucrarile s-au impotmolit, iar primarul…

- REȘIȚA – In luna septembrie, la sala SuperFit din Reșița, se va organiza ediția a II-a a WESTERN CARPATHIANS IN 2FB CONTEST. Principalul organizator este instructorul de fitness Mihai Petreanu, iar la acest concurs care implica exerciții fizice cu propriul corp va putea participa oricine, indiferent…