- Laboratorul de biologie moleculara al Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, pus in functiune la mijlocul lunii mai, a fost acreditat de Ministerul Sanatatii, iar incepand de saptamana viitoare aici se vor putea efectua teste Real Time PCR, in cadrul programului national de testare. Conducerea…

- Seful Garii CFR Sfantu Gheorghe a fost diagnosticat cu COVID-19, iar statia respectiva a fost dezinfectata, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Oana Branzan. Ea a adaugat ca Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna a demarat o ancheta…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizați luni, 27 iulie, in jurul orei 11.00, prin apel 112, despre producerea unui accident rutier cu victima pe strada Oltului din municipiul Sfantu Gheorghe. Deplasandu-se la fața locului, polițiștii din cadrul Biroului Rutier…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca nu este de acord cu mentinerea pensiilor speciale, el adaugand ca singurul criteriu care ar trebui sa stea la baza stabilirii acestora este contributia avuta la fondul de pensii. „Intotdeauna am spus ca o pensie trebuie sa aiba…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, este de parere ca starea de alerta nu ar trebui prelungita la nivel national, ci doar in judetele in care exista un numar semnificativ de persoane diagnosticate cu COVID-19. „Este dreptul Guvernului sa prelungeasca starea de alerta, evident, au informatii…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca incepand de luna viitoare va introduce programul „TAM IN ALERTA”, urmand sa reia intalnirile cu spectatorii, insa intr-un „format” foarte restrans. „Am pregatit cladirea, ne-am asigurat ca respectam toate normele in vigoare, am finalizat…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Sfantu Gheorghe are ca ținta data de 1 iunie a.c. pentru repornirea activitații in Policlinica și in Ambulatoriul de specialitate al spitalului. In cadrul unei conferințe de presa, recente, managerul unitații medicale, Andras Nagy Robert, a declarat…

- Directoarea Teatrului „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe, Anna Maria Popa, a postat, vineri dimineata, un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care cere autoritatilor sa ofere artistilor respectul cuvenit si sa nu ii mai trateze ca pe niste „paria” sau „profitori” ai societatii. Avand ca titlu „Ultima…