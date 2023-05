Opt sfaturi pentru un ten sănătos și luminos De cele mai multe ori apelam la produse cosmetice și diverse tratamente pentru un ten curat și luminos, insa acestea nu sunt suficiente. Exista și alți factori pe care trebuie sa ii avem in vedere pentru o piele frumoasa. Iata cateva sfaturi de la specialiști pentru ingrijirea tenului: 1. Curațare Curațarea tenului reprezinta cel mai important pas in ingrijirea tenului. Incearca sa eviți produsele de curațare cu surfactanți duri, indiferent de tipul tau de ten, pentru ca, pe termen lung, aceștia iți pot dezechilibra bariera naturala a pielii. Ingredientele cu proprietați calmante, lipsa parfumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți oameni considera ca a blufa in poker inseamna sa efectuezi un pariu foarte agresiv pe o mana slaba, in speranța ca adversarii vor renunța. Și aceasta este o forma de cacealma, insa este departe de a fi singura. Jucatorii mai experimentați se bazeaza pe o ințelegere profunda a psihologiei…

- Rutina de ingrijire coreeana se bazeaza in principal pe hidratarea tenului, menținerea acestuia hidratat și ingrijirea cu produsele potrivite (toner, ser, crema hidratanta). „Regimul de frumusețe coreean implica utilizarea diferitelor produse hidratante care ajuta la repararea pielii. Acest tratament…

- Horoscop 15 aprilie 2023. Nu toți nativii sunt intr-o dispoziție buna astazi, pot aparea conflicte pe fond de oboseala sau reproșuri din trecut. Iata cateva sfaturi pentru zodii pentru un Paște fericit! Horoscop 15 aprilie 2023 pentru Berbec Luna in Pești iți poate imprima o dispoziție ursuza. Te va…

- Tot mai multe persoane sunt singure de sarbatori și tot mai greu reușesc sa gaseasca un strop de fericire. Ce trebuie sa faca pentru a depași aceasta perioada, ne spune psihologul Ramona Pantea.

- Iata ce poti consuma la micul dejun pentru a scapa de kilogramele in plus. Ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara acest amestec sunt urmatoarele: – iaurt degresat (200 de ml) – 1 mar – seminte de chia (1 lingurita) – seminte de in (o lingurita) – tarate de ovaz (o lingurita) – scortisoara…

- O piele sanatoasa este un obiectiv important pentru majoritatea oamenilor. Respectand cateva reguli simple pentru un stil de viața sanatos, pielea iși poate pastra suplețea, integritatea și aspectul tanar și sanatos.

- Radu Siffredi, un nou mesaj cu subințeles pentru mama Oanei Matache?! Nu mai este un secret pentru nimeni ca Gina Matache nu este de acord cu relația fiicei sale, astfel ca pana acum cantareața a postat numeroase mesaje in legatura cu actualul partener al Oanei Matache. Iata ce a transmis acum Radu…

- Laserul cu CO2 este o forma de tratament de intinerire a pielii care penetreaza straturile subțiri ale epidermei pentru a promova producția de colagen și elastina. Acest tip de laser folosește energia termica pentru a stimula straturile mai profunde ale pielii, rezultand mai puține riduri, o textura…