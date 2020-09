Opt şcoli şi grădiniţe din Bucureşti au trecut din scenariul galben în scenariul ROŞU Prefectura Bucuresti a anuntat ca in cadrul aceleiasi sedinte s-a aprobat trecerea altor cinci unitati de invatamant din scenariul rosu in scenariul galben. Ce scoli din Bucuresti au trecut la scenariul rosu Ce scoli din Bucuresti au trecut larosu Trecerea din scenariul galben in scenariul rosu a fost aprobata pentru: Scoala Postliceala Sanitara "Sf. Vasile cel Mare" din sectorul 2; Colegiul National Scoala Centrala din sectorul 2; Scoala Gimnaziala Leonardo Da Vinci din sectorul 3; Gradinita nr. 245 din sectorul 5; Scoala Gimnaziala 280 din sectorul 5; Scoala Gimnaziala 126 din sectorul 5; Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net Scoala Postliceala Sanitara "Sf. Vasile cel Mare" din2; Colegiul National Scoala Centrala din2; Scoala Gimnaziala Leonardo Da Vinci din3; Gradinita nr. 245 din5; Scoala Gimnaziala 280 din5; Scoala Gimnaziala 126 din5; Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu…

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a aprobat, in sedinta de duminica, trecerea a opt unitati de invatamant din Capitala, aflate in scenariul galben, la scenariul rosu, iar cinci scoli care erau incadrate in scenariul rosu au fost trecute in cel galben, potrivit unui…

- "Eu nu as vorbi despre un esec - as vorbi despre faptul ca suntem intr-o situatie dificila, suntem intr-o situatie in care ar putea sa apara in orice moment o imbolnavire, o situatie epidemiologica, si maine. Deci scoala, in momentul in care afla despre o situatie de imbolnavire, trebuie sa anunte Directia…

- Haos cu repetiție, deși școala incepe luni, adica peste cateva ore. Duminica, cu o zi inainte de debutul anului școlar, s-a revizuit situația privind deschiderea unor școli. UPDATE Ministerul Educatiei a transmis catre Guvern, MAI si Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU)…

- In sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, vor fi analizate situatiile expuse in adresa Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si va fi analizata informarea Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti cu privire la situatia unitatii de invatamant…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara a adoptat, joi, hotararea privind aprobarea scenariilor de deschidere a noului an scolar, astfel ca doar o unitate de invatamant va functiona in scenariul rosu, alte 56 in cel galben, iar 65 in scenariul verde, anunța news.ro.”Potrivit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a aprobat, in ședința extraordinara desfașurata miercuri, 9 septembrie 2020, scenariile dupa care vor funcționa unitațile de invațamant din județ incepand prima zi de școala, 14 septembrie. Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Prahova,…

- Sunt 43 de localitati pe lista publicata astazi de Directia de Sanatate Publica incluse in scenariul rosu, in care scoala se va face doar online. Aici, incidenta cazurilor de coronavirus este mai mare de 3 la mia de locuitori, in ultimele 14 zile. 410 localitati, inclusiv Bcurestiul, sunt in scenariul…

- Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Capitala vor transmite, pana marti, catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Directia de Sanatate Publica, propunerile de scenariu in care vor invata elevii, informeaza Agerpres."Directia de Sanatate Publica a Municipiului…