- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat pentru Agerpres, ca noul an scolar va incepe de la premisa ca este imperios necesara mentinerea scolilor deschise, cu invatamant in format fizic cat de mult posibil. "Cat sunt eu ministru, voi face tot ce depinde de mine ca elevii sa faca scoala fizic…

- Am intrat in linie dreapta cu tot ceea ce inseamna debutul unui nou an școlar. La fel ca anul trecut, și acesta sta sub semnul coronavirusului. Ce știm clar este ca in prima zi de școala, 13 septembrie, toți elevii vor fi in banci. Ce va fi dupa, depinde in mare masura de evoluția cazurilor de coronavirus.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si cel al Sanatatii, Ioana Mihaila, au facut public ordinul comun cu masurile sanitare valabile in noul an scolar. Mai este nevoie de avizul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru ca masurile sa devina efective

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, miercuri, ca elevii confirmati pozitiv SARS-COV-2 pot reveni la scoala, incepand cu ziua a opta, dupa efectuarea unui test rapid antigen. „In ceea ce priveste testarea si masurile care se iau atunci cand apare un caz pozitiv: fie ca este un caz simptomatic…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, organizeaza, luni, 30 august, ora 14.00, la Corpul B (in Cartierul Poșta), in parteneriat cu Asociația RESPECȚI (REțea de Sprijin PEntru Copii și Tineri in Situații de Risc),…

- Știm ca in Romania s-a luat hotararea ca urmatorul an sa inceapa in format fizic. De asemenea, ministerul Educației a asigurat ca exista mai multe scenarii pregatite in cazul in care crește rata de incidența dupa inceperea școlii. Nu se știe insa cum vor arata aceste scenarii, asta deși mai este mai…

Ministrul Educației a facut anunțul : cand va incepe școala și in ce condiții se vor desfașura cursurile Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de…

- Urmatorul an scolar va debuta pe data de 13 septembrie 2021. Semestrul I are 14 saptamani de cursuri, dispuse in intervalul 13 septembrie 2021 22 decembrie 2021.Elevii intra de astazi in vacanta de vara, urmand sa revina in banci in urmatorul an scolar care va debuta pe data de 13 septembrie 2021. Decizia…