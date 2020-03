Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi sfatuieste cetatenii sa revina in tara din Italia, tara vecina din sud care a intrat practic in carantina la nivel national pana la 3 aprilie, intr-o noua incercare de a stopa epidemia de coronavirus care a provocat deja 463 de decese in peninsula, transmit Reuters si APA.'Calatorii…

- Ministerul de Externe a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca trei romani din Italia au fost infectati cu coronavirus. Acestia locuiesc in Treviso, Lombardia si Bologna. "In continuarea...

- Ministerul de Externe a anunțat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infecție cu virusul Covid-19. Este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritaților, are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la domiciliu.

- Niciun moldovean aflat in Italia nu este suspectat si nu are coronavirus, despre acest lucru a comunicat Ministerul de Externe.La Consulatul General de la Milano In ultimele 24 de ore la numarul de urgența au parvenit 13 apeluri telefonice.

