- In aceasta dimineata a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus.Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020.Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020 din Italia impreuna…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020.…

- Masurile luate la nivelul Ministerului Transporturilor, menite a reduce efectele generate de criza noului coronavirus COVID-19, precum și pentru sprijinirea agenților economici ce activeaza in industria transporturilor din Romania sunt – suspendarea temporara a circulației unor trenuri interne, cat…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…

