Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, mai mult ca oricand, romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile acasa, decat plecați in vacanța. Bugetele sunt in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți. Cert este ca opt romani din zece petrec Craciunul acasa anul acesta din cauza scumpirilor la…

- Romanii se pregatesc sa-și petreaca Sarbatorile mai mult acasa, decat plecați in vacanța și cu bugete in scadere din cauza creșterii prețurilor la utilitați, alimente și carburanți, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Bugetul mediu alocat sarbatorilor…

- Problema a aparut duminica dimineața, in urma ninsorii cazute in zona, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres și publicația locala Ziar Harghita . Potrivit sursei citate, au fost afectate opt posturi de tranformare si o linie de medie tensiune, iar 229…

- Alimentarea cu energie electrica este intrerupta, miercuri, pe platforma industriala din Targoviste din cauza unui incendiu izbucnit intr-un tunel de cabluri de inalta tensiune. Prin tunelul de cabluri de inalta tensiune care arde se asigura alimentarea cu energie electrica a operatorilor economici…

- Companiile din zona euro s-au indatorat mai mult in luna septembrie 2022, deși estimarile arata recesiune economica iar bancile centrale au majorat dobanzile cheie, arata un studiu al BCE, citat de Reuters.

- Cupru Min Abrud se pregatește pentru a face fața scumpirilor la energie electrica și gaz. Masuri luate de conducerea companiei Compania Cupru Min Abrud se pregatește pentru sezonul rece și automat pentru costurile mai ridicate la curent și gaz. Deși Cupru Min nu folosește curent casnic, ci industrial,…

- Asistam la un festival al bataii de joc fața de cetațeni și firme,declara la RFI președintele USR, Catalin Drula, care comenteaza amendarea OUG pe energie de catre coaliție, la doar doua saptamani de la aprobarea ei in Guvern: „E ca acel banc celebru cu rabinul”. OUG ce reglementeaza schema de plafonare…

- Din nou, loviturile ruse au dus la intreruperea alimentarii cu apa si cu energie electrica a orasului Harkov. Despre aceasta a declarat luni, 12 septembrie, primarul orașului, informeaza Reuters . „Situatia din aceasta noapte s-a repetat. Din cauza loviturilor (ruse)… alimentarea cu apa si cu energie…