- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global. Pana la data de 20 martie 2020, au fost raportate 102.649 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

