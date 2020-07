Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru COVID-19 a opt romani care lucreaza la o ferma din departamentul Landes al regiunii Aquitania din...

- Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru infectia cu Covid-19 a 8 cetateni romani, lucratori la o ferma agricola din departamentul Landes al regiunii Aquitania din Franta, potrivit unui comunicat de presa al MAE. Romanii se afla in Franta de la inceputul lunii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru infectia cu SARS-CoV-2 a opt cetateni romani, lucratori in cadrul unei ferme agricole din departamentul Landes al regiunii Aquitania din Franta.

- Potrivit datelor preliminare comunicate de catre autoritatile franceze, cetatenii romani se afla pe teritoriul Republicii Franceze de la inceputul lunii iunie, iar testarea a fost efectuata la data de 2 iulie, persoanele testate pozitiv fiind, in momentul de fata, intr-un centru de carantina. Totodata,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a opt cetațeni romani, lucratori in cadrul unei ferme agricole din departamentul Landes al regiunii Aquitania din Franța.Reprezentanții misiunii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Ambasada Romaniei la Haga, s-a autosesizat in legatura cu situatia a 270 de cetateni romani care lucreaza la o companie de prelucrare a carnii din Olanda, dupa ce doi dintre ei au fost testati pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat remis joi de…

- Doi romani de la un abator din Olanda au Covid-19, dupa ce, la inceputul lunii mai 20 intrasera in carantina. La abatorul din Groenlo lucreaza 270 de romani.Ambasada Romaniei la Haga s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media locala referitoare la testarea pozitiva pentru infectia cu…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Haga, s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a mai multor lucratori ai unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Groenlo, provincia Gelderland,…