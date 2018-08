Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre trei masini, in zona localitatii Selimbar, judetul Sibiu, la iesirea de pe Autostrada spre Brasov. Circulatia se desfasoara doar pe banda de urgenta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73, la iesirea din Rasnov catre Bran, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme si un autocar, care au intrat in coliziune fata-spate ca urmare a nepastrarii distantei…

- Sapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, pe DN 7, in localitatea Vetel, judetul Hunedoara. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme.…

- Cinci persoane, intre care un copil de doi ani, au fost ranite, sambata, pe Autostrada, in Sibiu, dupa ce soferul autoturismului taxi in care se aflau a pierdut controlul volanului si a intrat in parapeti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident de circulație s-a produs duminica dupa-amiaza, pe DN1, la iesirea din Codlea spre Fagaraș. Doua autoturisme s-au ciocnit, dupa ce una din ele a intrat pe contrasens și a lovit o alta care circula regulamentar. In urma impactului doua persoane au decedat, iar alte patru au fost grav…

- Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…