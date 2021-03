Opt poliţişti au fost reţinuţi sub acuzaţia că au torturat doi tineri din Capitală Opt agenți de poliție de la Secția 16 din București au fost reținuți de procurori, in seara de miercuri, 3 martie, pentru savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și tortura. Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei, un alt polițist este cercetat sub control judiciar pentru complicitate. Agenții sunt acuzați ca ar fi batut in luna septembrie, anul trecut, doi tineri in zona Eroii Revoluției. Aceștia le-ar fi reproșat ca nu poarta maști de protecție, iar polițiștii i-ar fi incatușat, lovit și supus unor tratamente degradante, dupa care i-ar fi abandonat pe un teren… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

