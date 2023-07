Stiri pe aceeasi tema

- 'Medusa', cel mai mare dosar de trafic de droguri din școli, a fost finalizat: Opt persoane au fost trimise in judecataOpt persoane au fost trimise in judecata in dosarul „Medusa”, cel mai mare dosar de trafic de droguri din școli, anunța sambata DIICOT. Trei persoane au semnat acorduri de recunoaștere…

- Sase persoane au fost trimise in judecata, dupa ce au sustras deseuri din fier si cupru rezultate din dezmembrarea unor motoare industriale de la Colterm. Printre cele sase se numara Monica Zarioni, fosta sefa de magazie, membra PNL, si Cristian Laudatu, fratele Ancai Laudatu, fratele unei dintre “stiristele”…

- CITESTE SI Peste 113.000 de persoane au intrat miercuri in Romania, dintre care circa 16.000 de ucraineni 10:19 0 Doi raniti si trafic blocat la Draguseni, dupa coliziunea intre o autocisterna si un autotren 10:17 0 Zece persoane au fost retinute in urma perchezitiilor la suspecti de trafic si detinere…

- Autoritatile iraniene au executat in acest an cel putin 173 de persoane condamnate pentru infractiuni legate de droguri, de aproape trei ori mai multe decat in primele cinci luni ale anului trecut, a anuntat vineri organizatia Amnesty International, informeaza AFP si DPA.

- Polițiștii brașoveni au depistat și ridicat 300 de grame de cannabis, sub forma de muguri, 97 de comprimate XTC, de diferite forme și culori, 100 de grame de amfetamina, 2 grame de cocaina, precum și mai multe grindere și ustensile, destinate consumului de droguri. De asemenea, au fost descoperiți și…

- 12 persoane au fost trimise in judecata intr-un dosar de trafic de droguri, sapte dintre ele fiind arestate preventiv, iar doua primind masura arestului la domiciliu, se arata intr-un comunicat de presa remis, vineri, de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

