Opt persoane au fost trimise in judecata in dosarul privind cea mai mare captura de heroina din Romania, descoperita in Portul Constanța. Aproape o jumatate de tona de droguri era disimulata in role de bitum, piatra, lana sau drojdie. Aproape o tona și jumatate de heroina a fost descoperita de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT, cu sprijinul reprezentanților DEA de la Ambasada SUA in Romania, Europol și Eurojust, in Portul Constanța, in 10 mai. Șase luni mai tarziu, Poliția Romana anunța ca procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata…