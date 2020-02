Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…

- ''Un anumit numar de cetateni europeni in China doresc sa paraseasca aceasta tara, cifra actuala este de aproximativ 600, dar deocamdata nu pot face acest lucru'', a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. Acesti cetateni care doresc evacuarea provin din Austria, Belgia,…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 13 persoane urmarite international. De asemenea, au predat 17 urmariti catre statele ce aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit news.ro”In perioada 11 - 17 ianuarie…

- Politistii romani au desfasurat, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a noua persoane urmarite international. De asemenea, au predat 14 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, scrie news.ro.Politia Romana a anuntat,…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- Romania, tot mai cautata de straini iarna. Numarul turiștilor a crescut cel mai mult din UE, de patru ori peste media europeana Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale UE, insa cel mai mare avans s-a inregistrat in Romania, iarna trecuta. Potrivit datelor publicate…

- Cresterea inregistrata in Romania este de aproape patru ori mai mare decat media din UE. In sezonul de iarna 2018-2019 s-au inregistrat 18,9 milioane innoptari, cu 2,6% mai multe decat in sezonul de iarna 2017-2018.In doar doua state membre UE numarul innoptarilor a scazut in sezonul de…

- Un numar de 12 persoane urmarite international au fost aduse in tara in urma misiunilor desfasurate de politistii romani in ultima saptamana. Totodata, alte noua persoane urmarite au fost predate statelor care au emis mandate de arestare pe numele lor potrivit news.roPotrivit Politiei Romane,…