- De Craciun, lumea s-a bucurat de atmosfera și de magia lui, dar și de mancarea tradiționala. Au mancat nelipsitele sarmale, cozonaci sau preparate din carne.In ultimele 48 de ore, peste trei mii de persoane au apelat la serviciul de ambulanța. Sute de persoane, in schimb, au avut probleme digestive…

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit opt apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Este vorba despre cinci apeluri pentru Salvamont Lupeni si trei apeluri pentru Salvamont Gorj. „In cazul acestor interventii au fost salvate…

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit opt apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Este vorba despre cinci apeluri pentru Salvamont Lupeni si trei apeluri pentru Salvamont Gorj. Au fost salvate 8 persoane „In cazul acestor interventii…

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit opt apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, potrivit Agerpres,. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La mare cautare de catre romani și nu numai sunt casele care pot fi demontate și mutate dupa bunul plac. Prețurile de vanzare ale unor astfel de locuințe sunt unele accesbile. Ambulanța casuțelor bucovinene cauta o familie dispusa sa „salveze aceasta casa de la demolare, care se afla in comuna Horodnic-Suceava…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s au primit 11 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, astfel: 2 apeluri pentru Salvamont Gorj, 2 apeluri pentru Salvamont Sibiu, 2 apeluri pentru Salvamont Suceava, 1 apel pentru Salvamont Mure , 1 apel pentru…

- Accident in zona stavilarului de pe Lacul Floreasca, in dimineața de vineri, in jurul orei 7.00, unde din cauza vremii nefavorabile o mașina a cazut in lac. La fața locului au ajuns doua echipaje SMURD și scafandrii, care au reușit sa scoata din apa doua persoane. Din primele informații, acestea ar…

- Unsprezece persoane au fost salvate in urma apelurilor efectuate la Dispeceratul National Salvamont, in ultimele 24 de ore, patru dintre acestea fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital.