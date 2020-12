Opt persoane reținute în urma perchezițiilor din PMB: polițiștii au ridicat documente, telefoane și bani In urma perchezițiilor facute de polițiști la Direcția Generala de Uranism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul de autorizari din Primaria Generala, oamenii legii au reținut opt persoane. De asemenea, polițiștii au ridicat mai multe documente, telefoane mobile dar și sume de bani. „In urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat documente de interes in cauza, telefoane mobile, medii de stocare precum și peste 52.000 de euro, 48.000 de lei și 4.300 de dolari. De asemenea, au fost reținute 8 persoane, acestea urmand a fi prezentate magistraților cu propunere legala. Cercetarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

