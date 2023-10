Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In jurul orei 20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 32 de ani, din Barlad, pieton, victima unui accident rutier. La admisia in CPU, pacienta este conștienta, stabila hemo-dinamic și respirator. Prezinta o contuzie toracica și traumatism cervical. In momentul de fața…

- IMPACT… Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puține minute, pe raza localitații Marașeni, comuna Ștefan cel Mare, acolo unde trei mașini au fost serios avariate, iar patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Intr-unul dintre autoturisme se aflau trei pompieri care se deplasau spre…

- GHINION… Un accident destul de urat, dar care nu a facut victime, a avut loc in urma cu aproape doua ore, la Barlad. Pe strada Tecuciului, la ieșirea spre Trestiana, o duba Volkswagen Sprinter s-a ciocnit cu o Toyota Corolla 2006, din cauza neacordarii de prioritate. In mașina Toyota se aflau un adult…

- UPDATE: Un singur pasager ranit a ajuns la spitalul din Barlad. “La Badeana o singura persoana a necesitat transport la spital, un barbat de 18 ani, cu un traumatism cranian minor”, a precizat medicul Dan Ungureanu, purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui. NEATENȚIA COSTA… Un accident destul de grav s-a…

- NEATENȚIA COSTA… Un accident destul de grav s-a produs in urma cu cateva zeci de minute in satul Badeana, comuna Tutova, pe DE 581. Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru asigurarea masurilor PSI in urma producerii acestui accident rutier. In…

- GROAZNIC… Accident rutier grav pe DJ 245 spre comuna Bacani, unde s-au tamponat doua autoturisme. Sunt șapte victime, dintre care doi copii. O persoana este incarcerata. Au fost trimise cinci ambulanțe SAJ Vaslui (toate ambulanțele de servici din Barlad) dintre care una cu medic și doua ISU. O persoana…

- NEATENȚIA… DOARE!… La ieșirea din Barlad, spre Vaslui, pe DE 581, a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini! O mașina care a declanșat incidentul, cu placuțe de Brașov, a lovit un microbuz din R.Moldova, care era oprit, mașinile fiind in așteptare. Cand a lovit microbuzul in spate,…

- UPDATE 2: La data de 24 iulie a.c., ora 13.58, Poliția Municipiului Barlad a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, in comuna Zorleni, județul Vaslui, pe drumul național DN 24A, s-a produs un eveniment rutier, in urma caruia a rezultat o victima. „Din primele cercetari efectuate a rezultat…