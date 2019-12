Stiri pe aceeasi tema

- 8 suspecți au fost reținuți, in noaptea de luni spre marți, in dosarul spagilor de la vama Nadlac 2. Sumele colectate ilegal de la șoferi de TIR ajungeau in vistieria PSD Arad, susțin procurorii. Intre cei reținuți se numara Cristian Ispravnic, șef al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, mai mulți…

- TIMIȘOARA. Inevitabilul s-a produs: dupa ore intregi de audieri, opt suspecți din dosarul care vizeaza organizația PSD Arad au fost reținuți azi noapte de procurorii DNA, urmand sa fie prezentați judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Potrivit informațiilor pe care le deținem, neconfirmate…

- Opt persoane au fost puse sub acuzare in dosarul spagilor incasate la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in interesul PSD Arad, acestea fiind retinute pentru 24 de ore. Printre cei retinuti se afla directorul DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, Cristian Horgea, sotul fostului prefect…

- Aseara, spre miezul nopții, conform surselor noastre, procurorii DNA Timișoara au decis sa faca primele rețineri in cazul perchezițiilor care au vizat și PSD Arad. Cristian Ispravnic, Elisabeta Miuțescu, Mirel Pascu, Mircea Lucaciu, Cristian Horgea și Anca Stoenescu au fost reținuți și urmeaza sa fie…

- Radu Ștefan, șeful serviciului Arme și Muniții din IPJ Caraș-Severin a fost reținut pentru 24 de ore. Prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, este suspectat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi intervenit in favoarea unor persoane care voiau sa obtina arme, dar nu participau la cursuri, potrivit avocatului…

- Cele doua Camere ale Parlamentului se reunesc, luni, in sedinta solemna comuna, pentru celebrarea Zilei Nationale. Sedinta este programata sa inceapa la ora 14,00, iar seful statului, aflat pentru prima data in Parlament, de la castigarea noului mandat, va sustine un discurs. Vor mai sustine alocutiuni…

- Sute de persoane stau la coada la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a depune marturie in dosarul Revolutiei, la primul termen. Oamenii sunt revoltati ca au fost chemati toti deodata si tinuti in aglomeratie."Asta e umilinta si batjocura. Ce faci de 30 de ani, se vede astazi", spune…

- Fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan, fostul procuror DIICOT- Nicolae Cean și ofițerul BCCO Alba Iulia, Alin Muntean – suspendat din funcție, au deschis un proces la Judecatoria Sectorului 2 din București in care, printre altele, cer magistraților sa interzica editurii Curtea Veche…