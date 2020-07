Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Panciu a ramas momentan si fara conducere, dupa ce viceprimarul Serban Dumitru Huzum a iesit pozitiv la testarea COVID-19. In ultimele luni, primaria a fost condusa de viceprimarul Serban Dumitru Huzum , deoarece Iulian Nica, primarul ales, se afla sub control judiciar intr-un dosar de coruptie.Mai…

- 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar dupa audieri maraton in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei. Au fost ridicate și confiscate de polițiști peste 400 de parfumuri, 4 minibaruri și peste 450…

- Un numar de 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar dupa audieri maraton in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei.Poliția Capitalei a anunțat, vineri dimineața, ca dupa audieri s-a luat…

- Trei persoane in varsta de 23, 33, respectiv 41 de ani au fost arestate preventiv, luni, dupa ce cu o zi in urma fusesera retinute in urma perchezitiilor si audierilor desfasurate in orasul Murgeni, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit IPJ, in cauza in…

- Cinci persoane au fost reținute și alte 11 plasate sub control judiciar intr-un dosar care a vizat destructurarea unei rețele de trafic de migranți. Potrivit polițiștilor romani, traficanții transportau persoane pe ruta Serbia-Romania-Austria contra unei sume de 2.000-2.500 de euro de persoana, anunța…

- Politistii din Alba au retinut 6 persoane care sunt banuite de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, taiere fara drept de arbori si furt de arbori in urma perchezitiilor care au avut loc marti, 12 mai, in patru judete.

- Cele sapte persoane retinute de politisti in urma scandalului de vineri dintr-un cartier al municipiului Blaj vor fi cercetate sub control judiciar, a informat, sambata seara, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Sase barbati si o femeie au fost prezentati sambata Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Cele 7 persoane reținute in urma scandalului din cartierul de romi, Barbu Lautaru din Blaj vor fi cercetate sub control judiciar, transmit reprezentanții IPJ Alba. Șase dintre persoane care sunt cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar una pentru instigare publica, dupa ce a postat,…