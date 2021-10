Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in intreaga tara sunt libere 11 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. La acest moment, in Bucuresti nu sunt paturi…

- 30 septembrie| ZERO paturi ATI libere, in județul Alba: Toata țara mai are doar DOUA disponibile In data de 30 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1374 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1364 de paturi ATI sunt ocupate…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni faptul ca, la nivel national, exista 1.311 paturi de terapie intensiva destinate pacientilor care au COVID-19, in Capitala nefiind niciunul liber in...

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni faptul ca, la nivel national, exista 1.311 paturi de terapie intensiva destinate pacientilor care au COVID-19, in Capitala nefiind niciunul liber in prezent. GCS afirma ca la nivel national sunt libere 24 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica faptul ca, la nivel national, sunt disponibile 1.220 de paturi de terapie intensiva destinate pacientilor COVID-19, in Capitala nefiind niciunul liber in prezent."Duminica, potrivit datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista…

- La nivel national exista 1251 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. In judetul Constanta sunt doua paturi de ATI neocupate destinate pacientilor COVID 19. In data de 25 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1251 de paturi de ATI destinate…

- La nivel national exista 1163 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.In data de 22 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1163 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. De asemenea, 1037 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii…

- Incepand de astazi, a fost suplimentat numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara. Cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienților cu Covid 19, sunt in secția de boli infecțioase a unitatii. “In ultimele zile a fost o explozie practic de pacienți infectați…