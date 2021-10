Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicilor, o femeie de 66 de ani, cu COVID-19, care era pregatita pentru a fi transferata, joi, la Szeged, in Ungaria, cu o ambulanta, a fost intoarsa din drum, la iesire din Timisoara, dupa ce starea ei de sanatate s-a inrautatit brusc. Revenita la spital, femeia a decedat in scurt timp.O…

- Opt pacienți COVID in stare grava au fost transportați joi cu doua avioane militare de la București la Timișora și Oradea, anunța Ministerul Apararii Naționale. La destinație, pacienții urma sa fie preluați de ambulanțe pentru transfer in Ungaria, unde vor primi tratament, in cadrul unei ințelegeri…

- O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza, joi, o misiune de transport umanitar, pe ruta Bucuresti - Oradea, a cinci pacienti infectati cu virusul SARS-C...

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- Este vorba despre 10 pacienti, 8 dintre acestia au fost internati in UPU din unitati sanitare din Bucuresti si 2 din Timisoara, Din cei 10 bolnavi, un numar de 5 vor ajunge in centrul universitar Szeged, iar ceilalti 5 in centrul universitar Debrecen.Ministerul Sanatatii anunta ca in cursul zilei de…

- O aeronava Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, transporta marti seara sase pacienti bolnavi de Covid-19, aflati in stare grava, de la Bucuresti la Tirgu Mures, anunța Ministerul Apararii Nationale.

- Patru bolnavi de COVID, in stare grava, au fost transportați de urgența cu o aeronava spaciala, C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la București la Targu Mureș. Cei patru pacienți au fost permanet monitorizați pe timpul zborului de o echipa de specialiști.…

- Crestere ingrijoratoare a cazurilor noi de COVID-19, inregistrate marti. Au fost 544 de imbolnaviri raportate – un record pentru ultimele aproape 100 de zile, cu cele mai multe cazuri noi in Bucuresti. Continua sa creasca rapid si numarul pacientilor cu coronavirus care au nevoie de spitalizare. In…