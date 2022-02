Opt oameni s-au urcat în România în „cutia groazei”, sub un camion, și au fost găsiți înghețați și inconștienți, în Austria Polițiștii din Austria au salvat 8 oameni de la moarte dintr-o cutie montata sub un camion care ii adusese din Romania. Cei opt erau inghețați și unii dintre ei inconștienți, scrie cotidianul austriac Oberosterreichische Nachrichten.Ascunși mai bine de șase ore intr-o „cutie de paleți” de cațiva zeci de centimetri inalțime montata in partea de jos a unui camion, așa au ajuns in jur de 40 de oameni din Romania in Austria. Poliția a arestat doi barbați din Turcia, in varsta de 39 și 56 de ani, ca suspectați de contrabanda.Polițiștii supravegheasera camionul pe care il foloseau cei doi, dupa un pont… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

