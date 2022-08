Opt oameni, între care doi copii, au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit, în Iași Un grav accident de circulație s-a produs duminica dimineața in localitatea Moțca, din judetul Iasi. Doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului opt persoane, dintre care copii de 4 si 9 ani au fost raniți, potrivit site-ului local Ziarul de Iași . La fața locului, au intervenit 2 autospeciale de interventie si stingere cu module de descarcerare, trei echipaje de prim ajutor calificat si 3 ambulante de la SAJ, a transmis ISU Iași. De asemenea, la fata locului a intervenit si SVSU Motca pentru curatarea caii de rulare. Victimele au fost gasit constiente de catre echipajele sosite la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

