- Inca doua decese la pacienți confirmați cu COVID-19 au fost anunțate joi de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul morților din Romania ajunge astfel la 229. Potrivit GCS, o femeie de 48 de ani din județul Vrancea a murit sambata. Aceasta a fost confirmata cu noul coronavirus in 31 martie la Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in aceasta seara, alte cinci decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Bilanțul morților in Romania ajunge la 220. Potrivit GCS, este vorba de un barbat de 35 de ani din București, care a murit in 2 aprilie, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19 in…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca opt persoane diagonosticate cu COVID-19 au murit. Bilantul in Romania ajunge astfel la 176.Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…

- 3.613 de persoane au fost confirmate pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 430 de cazuri noi de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 329 au fost declarate vindecate…

- Inca doua decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus din Neamț și Bacau au fost anunțate joi dimineața de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de doua femei, de 75 și de 84 de ani. Bilanțul deceselor in Romania ajunge la 94. Potrivit GCS, o femeie de 75 de ani, din județul Neamț, a murit…

- Ziarul Unirea Doua femei din București și un barbat din Timiș, ultimele trei decese de COVID-19 din Romania. Bilanțul total a ajuns la 85 de morți Crește bilanțul morților in Romania! Inca trei decese din cauza COVID-19 au fost anunțate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de doua…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…