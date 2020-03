Opt noi cazuri de coronavirus, confirmate. S-a ajuns la cota 131

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului Sanatații au declarat intr-o postare pe Facebook ca sambata, 7 martie, au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19). In aceasta situație numarul cazurilor a ajuns la 11. Un caz privește o tanara de 15 ani din Timișoara,…

- Barbatul de 71 de ani din Suceava care a fost confirmat cu coronavirus miercuri s-a intors din Italia, regiunea Lombardia, cu autocarul. El a intrat in țara pe 28 februarie. Autoritațile cauta acum toți pasagerii din autocar.Barbatul de 71 de ani s-a prezentat pe 2 martie la Spitalul de Urgența Suceava,…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in...

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in Italia.Femeia din Timișoara este in stare buna, in timp ce…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…